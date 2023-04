Nelle scorse ore, ha fatto capolino l’aggiornamento iOS 16.4.1 per gli iPhone e iPadOS 16.4.1 per gli iPad supportati. La mossa di Apple non era attesa ma l’urgenza di porre rimedio ad alcune falle di sicurezza importanti ha spinto gli sviluppatori a rilasciare il pacchetto software. Il peso del firmware è esiguo, ossia circa 277 MB. Tuttavia bisogna dare la giusta importanza all’adeguamento che dovrà essere eseguito il prima possibile.

Le vulnerabilità alle quali pone rimedio il nuovo aggiornamento iOS 16.4.1 sono sostanzialmente due: la prima è denominata IOSurfaceAccelerator e finora poteva permettere ad un’app malevola di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel. In seconda battuta, la minaccia WebKit poteva consentire l’esecuzione di codice e contenuto Web creato in modo dannoso. Entrambe le minacce potevano dunque mettere in pericolo i dati degli utenti sui loro dispositivi ma l’operato degli esperti mette ora al ripario chiunque dai rischi.

L’aggiornamento iOS 16.4.1 non va comunque eseguito solo per la correzione delle minacce appena elencate. In effetti, il pacchetto pone fine anche ad un problema dell’assistente vocale Siri. Quest’ultimo, in determinate occasioni, poteva smettere di rispondere alle richieste degli utenti ma la specifica anomalia è appena rientrata. Per finire, sempre lo stesso pacchetto software include un’implementazione per le ultime emoji introdotte con il precedente update iOS 16.4. L’emoticon con le mani che spingono (o che danno il cinque a seconda dei punti di vista) ottiene ora nuove variazioni di tonalità della pelle che potranno essere utilizzate nelle chat.

In questo momento, tutti i possessori di iPhone e iPad compatibili dovrebbero aver ricevuto la notifica dell’aggiornamento iOS 16.4.1 disponibile per il loro telefono. Se così non fosse, la presenza del pacchetto software essenziale potrà essere verificata in ogni momento attraverso il consueto percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Continua a leggere su optimagazine.com