Luigi Strangis parla della fidanzata a Verissimo. Silvia Toffanin è bravissima a far raccontare i suoi ospiti e a scavare nel loro intimo. Missione compiuta anche con il vincitore di Amici, Luigi Strangis, ospite su Canale 5 nel suo salotto dopo l’uscita del singolo Adamo Ed Eva.

Alle giovanissime fan di Luigi Strangis farà piacere sapere che l’artista è felicemente single. Interrogato da Silvia Toffanin sulla sua situazione sentimentale, Luigi Strangis si racconta senza timori e spiega di non aver ancora trovato la sua dolce metà. Di recente ha deciso di cambiare città e di trasferirsi a Milano, chissà che proprio qui non possa trovare anche l’amore, oltre al successo professionale.

Le parole di Luigi Strangis sulla fidanzata

Luigi Strangis ha appena rilasciato il nuovo singolo inedito, la canzone Adamo Ed Eva. Da Silvia Toffanin ha parlato della sua situazione sentimentale, a partire da questo brano che sta conquistando rapidamente tutti. La conduttrice gli ha infatti chiesto se avesse già trovato la sua “Eva”.

“Eva non la cerco, aspetto che arrivi, è difficile trovarla“, le parole di Luigi Strangis sulla sua fidanzata ipotetica. Al momento il cantante è single ma non è alla ricerca della dolce metà. “Sono un tipo che da solo sta bene ma ha momenti NO, che ha bisogno di qualcuno al suo fianco, che può essere un amico, una ragazza – perché no – ma ad oggi non c’è”, ha precisato Luigi nel salotto di Verissimo.

Luigi Strangis è gay?

In tanti ci chiedete se Luigi Strangis è gay. Non che ci interessi in modo particolare il suo orientamento sessuale, ma ci teniamo a rispondere alle domande dei nostri lettori. Un’ipotesi, questa, scaturita dal look del cantante che si è mostrato in gonna e con lo smalto sulle unghia. Il suo ultimo disco di inediti, tra l’altro, si intitola proprio Voglio La Gonna, una provocazione che l’artista ha voluto mettere anche in musica.

Stando a quanto è noto al momento, Luigi Strangis è gay? Secondo le sue dichiarazioni, la risposta è no ma Luigi Strangis non è neanche fidanzato, come dichiarato a Verissimo nel pomeriggio di sabato 8 aprile.