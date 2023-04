State cercando un modo per fare gli auguri di Buona Pasqua 2023 in maniera originale, che possa sorprendere il vostro interlocutore? L’avete trovato, siete nel posto giusto. La ricorrenza solenne richiede un pensiero speciale, non c’è che dire a riguardo: magari siete lontani da casa, a distanza di km dai vostri cari, ma volete comunque raggiungerli con un gesto caloroso. WhatsApp può aiutarvi in questo, per dedicare loro i vostri auguri di Buon Pasqua 2023 il 9 aprile.

Partiamo, come spesso facciamo, dalle frasi, un cult per chi vuole fare gli auguri di Buona Pasqua 2023 in grande stile ed avvicinarsi così alle persone più care, anche se fisicamente lontani. Come saprete, il pensiero dovrà essere sincero e sentito affinché sortisca l’effetto desiderato. Non c’è cosa più bella che ritagliare un po’ di tempo, anche quando manca, per le persone a cui volete bene che ne vogliono a voi.

“La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!”



“Ascolta il suono delle campane e pensa al giorno speciale che è oggi. Che il Signore porti nella tua casa tanta serenità. Auguri!”“Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. Che questo sia per lei il primo di una serie di giorni vissuti in e con Dio”



“È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità”



“Questa festa ci ricorda come la Luce vince sempre sul buio e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri a te e ai tuoi cari”



“La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti”

Le frasi fanno sicuramente il loro effetto, ma meglio se accompagnate da una foto o comunque da un’immagine particolare per fare gli auguri di Buona Pasqua 2023 il 9 aprile. La tecnologia permette di abbattere ogni barriera spaziale e temporale: servitevene al meglio per arrivare dritti al cuore delle persone a cui tenete. Non vi pentirete della scelta fatta, ve lo possiamo assicurare, soprattutto se deciderete per un contenuto che, in qualche modo, vi lega al destinatario del messaggio, in base ai vostri vissuti e ricordi. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buona Pasqua 2023.

