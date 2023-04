Chiusa una porta, si apre un portone e finito il Grande Fratello Vip ecco all’orizzonte L’Isola dei Famosi 2023. I preparativi fervono ormai da settimane ma solo in queste ore si sta premendo il piede sull’acceleratore visto che i vip sono pronti a partire per l’Honduras e vivere una nuova avventura nei panni di naufraghi in balia di tempeste e fame, chi sono i protagonisti di questa nuova edizione?

Il programma prenderà il via il 17 aprile e porterà sullo schermo la conduttrice Ilary Blasi con al suo fianco Alvin in versione inviato, ancora una volta e nonostante tutte le voci di un suo addio. A loro si affiancheranno i due opinionisti in studio ovvero Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ecco l’annuncio arrivato via social poco fa.

Ma quali saranno i vip a prendere parte al cast dell’Isola dei Famosi 2023? Nei giorni scorsi sono stati annunciati già Fiore Argento, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Helena Prestes e l’annunciata ex Suor Cristina.

Nei giorni scorsi Dagospia ha lanciato una bomba relativa ad un presunto stop da parte di Pier Silvio Berlusconi ad alcuni concorrenti per evitare il trash puro e puntare su una buona raccolta pubblicitaria. Secondo il sito Berlusconi Jr avrebbe detto no ad alcuni naufraghi tra cui Gianmarco Onestini, fratello di Luca, e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina già concorrente all’Isola dei Famosi lo scorso anno. Il resto lo scopriremo nelle prossime ore visto che sui social c’è la corsa alla conferma di alcuni concorrenti già annunciati nelle scorse settimane.