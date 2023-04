Siamo perennemente a caccia delle previsioni meteo corrette per ogni occasione e l’app 3BMeteo gode di un’ottima reputazione quando si tratta di fornirci le indicazioni esatte del tempo che farà. Cerchiamo di capire quale siano i punti di forza delle tecnologie utilizzate per fornire dati dettagliati a milioni di utenti mensili. Naturalmente l’applicazione mobile è figlia del sito internet 3BMeteo appunto, fondato addirittura nel lontano 1999. L’esperienza alle spalle non manca, insomma.

Funzionamento

L’app 3BMeteo è disponibile, in forma gratuita, sia sul Play Store per dispositivi Android, sia su App Store Apple per gli iPhone. Facendo un passo indietro alla società a monte delle applicazioni mobile, 3Bmeteo è certificata ISO 9001, Dekra ed è il primo brand meteo europeo privato a essere riconosciuto dalla World Meteorological Organization perché in linea con determinati parametri di professionalità e accuratezza. Numerose reti televisive, giornali e radio si affidano proprio a questa soluzione per le loro previsioni.

Perché mai dunque l’app 3BMeteo dovrebbe essere più precisa di altre per fornirci le migliori precisioni del tempo? Le informazioni restituite combinano dati meteo reali a quelli delle immagini satellitari, radar e fulminazioni. C’è da dire soprattutto che le previsioni non sono automatiche ma passano sempre attraverso l’analisi di 15 meteorologi: ognuno di questi è esperto di una specifica area geografica più o meno ampia.

Al primo accesso, l’app 3BMeteo chiederà il consenso alla geolocalizzazione. Questa autorizzazione è estremamente consigliata perché si otterranno sempre le informazioni utili per l’area in cui si vive o si staziona per un po’ di tempo. Senza alcun limite, sarà anche possibile indicare dei luoghi preferiti e il sistema restituirà sempre le previsioni dedicate.

Quali sono le informazioni che restituisce l’app 3BMeteo? La scheda relativa al luogo di proprio interesse include il tempo medio del giorno, previsioni sintetiche per le fasce della notte, del mattino, del pomeriggio e della sera. Naturalmente non manca il monitoraggio di mari e venti e l’analisi degli agenti atmosferici. Ancora, sono a disposizione anche le immagini in tempo reale delle webcam posizionate in determinati luoghi del nostro paese e gli utenti hanno comunque la possibilità di contribuire alla raccolta di informazioni scattando foto della zona di appartenenza.

Dal menù principale dell’applicazione sarà possibile accedere anche ad articoli, notizie e approfondimenti sui temi metereologici e climatici. Poi dalle impostazioni dello strumento sarà sempre possibile scegliere di ricevere o meno notifiche push sulle condizioni meteo appunto del luoghi preferiti.

Come segnalato all’inizio, l’app 3BMeteo si scarica gratuitamente dagli store. La versione free dello strumento contiene parecchi annunci pubblicitari ed è per questo motivo che in molti potrebbero preferire la versione premium del tool. Gli abbonamenti possono essere da 1 mese, 3 mesi e 6 mesi, proposti al costo (rispettivamente) di 1,99 euro, 4,99 euro e 8,99 euro.

Usabilità

L’app 3BMeteo risulta estremamente essenziale nella grafica e struttura, per restituire il giusto focus sui dati metereologici. Ci sono da sottolineare alcuni aspetti importanti relativi alla personalizzazione dello strumento. L’utente potrà scegliere quali icone visualizzare nelle previsioni, se quelle stilizzate oppure realistiche o ancora il giusto match tra le prime due.

La migliore esperienza possibile con l’app 3BMeteo resta quella della versione premium in abbonamento. Proprio la versione gratuita dello strumento potrebbe non essere il massimo proprio per la presenza di annunci. In merito al servizio a pagamento, va sottolineato che il relativo rinnovo sarà automatico e dunque gli utenti faranno bene a non perdere di vista eventuali date di riattivazione.

