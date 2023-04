In questo venerdì 7 aprile non funziona Rainbow Six Siege a dovere. Il noto titolo di Ubisoft mostra degli evidenti problemi e lo stato dei server Ubisoft conferma delle difficoltà abbastanza serie. Cerchiamo di comprendere quali siano le anomalie riscontrate subito dopo le 9 di questa mattina ma, a dire la verità, anche nella serata di ieri.

Per quali aspetti non funziona Rainbow Six Siege? Possiamo ampiamente parlare di un vero e proprio down del titolo di Ubisoft. Come già accennato, ce lo conferma anche la pagina Ubisoft relativa allo stato dei server. Sia nel caso dell’esperienza da PC, sia per quella via Xbox One e ancora PS4, possiamo solo confermare un’interruzione imprevista del funzionamento del gioco. I problemi riguardano la connettività al gioco, l’autenticazione al proprio account, ancora le operazioni di acquisto in negozio e il matchmaking. In tutti i casi appena citati, il rapporto sottolinea il deterioramento delle procedure funzionanti invece in altri casi.

Il sito Downdetector aveva sottolineato già nella serata di ieri dei problemi per il titolo, più precisamente dalle ore 19 in poi e fino alle ore 22 circa. Questa mattina non funziona Rainbow Six da subito dopo le ore 9 e non ci sono segnali di un ritorno alla normalità neanche al momento di questa pubblicazione. Per il momento Ubisoft non ha chiarito le causa effettive del down. Proprio per la natura imprevista delle difficoltà di scena in questo venerdì che precede la Pasqua, possiamo ipotizzare che un ritorno alla normalità non sarà poi così immediato. Di certo sono in corso dei lavori da parte degli esperti ma è davvero impossibile ipotizzare una tempistica (anche solo approssimativa) per un ritorno di tutte le funzionalità. L’evoluzione dei malfunzioaementi è purtroppo del tutto imprevedibile.

