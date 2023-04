Pare stia arrivando anche in Europa l’aggiornamento di aprile che è stato concepito per i Samsung Galaxy S22, alla luce delle novità trapelate proprio in queste ore. Insomma, non ci sono solo nuove offerte per questa serie da prendere in considerazione nel periodo di Pasqua, considerando quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con altro approfondimento. Già, perché lo sviluppo software per i top di gamma 2022 continua senza sosta e, a quanto pare, in giornata sono trapelate delle novità extra che potrebbero fare la differenza agli occhi del pubblico.

Sta per sbarcare in Europa l’aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S22: spunta una novità aggiuntiva

Stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, grazie anche al contributo di SamMobile, ci sono diverse buone ragioni per soffermarsi sullo sbarco in Europa dell’aggiornamento di aprile ottimizzato sui Samsung Galaxy S22. Oltre alla novità extra che analizzeremo tra poco, infatti, la patch S90xBXXU4CWCG ha il compito di mettersi alle spalle importanti vulnerabilità legate al chip Exynos, senza dimenticare dozzine di problemi relativi al sistema operativo Android di Google. Sostanzialmente, l’aggiornamento di aprile risolve 66 falle di sicurezza, 55 delle quali coinvolgono il sistema operativo Android.

Detto questo, il firmware di aprile contempla anche per i Samsung Galaxy S22 la funzione Image Clipper, tramite la quale potremo ritagliare istantaneamete le foto che abbiamo scattato, con la possibilità di salvare quel frammento come immagine a parte e condividerlo coi nostri contatti. Una sorta di esclusiva per i Samsung Galaxy S23, che ora viene estesa ad altri modelli.

Insomma, ci sono tante ragioni per testare il nuovo aggiornamento di aprile sui Samsung Galaxy S22, appena il pacchetto software risulterà disponibile anche qui in Italia. Questione di ore, prima che inizino ad arrivare le prime notifiche.

