Rudy Zerbi ci riprova e lancia un altro guanto di sfida. Mette in sfida Aaron e Wax su una prova di estensione vocale. Vuole mettere a confronto la vocalità di Aaron e di Wax sulle note di una stessa canzone, già decisa. Il guanto di sfida tra Aaron e Wax sarà sulle note di un celebre successo della musica italiana, una di quelle canzoni che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella nostra vita.

Rudy Zerbi introduce il guanto di sfida con una lettera, letta da Maria De Filippi e indirizzata al cantante Wax.

“Giù la maschera, siamo a metà serale. Fino ad ora il fumo negli occhi che regolarmente spargi ti ha salvato. Io però ti ho sgamato e voglio che sposti il dito dietro al quale ti nascondi”, dice Zerbi. Poi spiega la scelta del brano che ha voluto assegnare ai due concorrenti di Amici per il 4° appuntamento con il serale.

“Ho scelto una canzone che cantano anche i sassi quindi potrai cantarla persino tu. Nessuna regola, fai come ti pare, basta che canti”, conclude il docente. Il guanto di sfida tra Aaron e Wax sarà sull’ estensione vocale. La canzone da preparare è Se Bruciasse La Città di Massimo Ranieri.

Wax commenta: “Naturalmente è a favore di Aaron, è ovvio, è un guanto. Ci sta. Io di forte c’ho altro. Ci sta. Per me è equo ma lui è scorretto però è equo. Lui come persona è un po’ scorretto”.

“Più gli metti pepe a Wax e più Wax al pepe risponde”, osserva Aaron. Si intromette anche il collega Cricca, mentre prepara la cena. Secondo lui, Zerbi ci è andato davvero pesante nella lettera.

I ragazzi sono in piena fase prove. Wax sta studiando la celebre canzone di Massimo Ranieri per realizzarla un tono sotto. Per Aaron, invece, l’esibizione ad Amici sarà nella tonalità originale. Vedremo le due esibizioni nella puntata di sabato 8 aprile.