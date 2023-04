Arriva la primavera e, con lei, una nuova ondata di canzoni in radio e negli store digitali. Tanti artisti italiani ed internazionali sono pronti all’uscita di nuovi pezzi, tutti candidati a diventare – perché no – hit estive. La redazione di OM ha selezionato per voi alcune canzoni da non perdere ad aprile e da ascoltare per tutto il mese.

Da Annalisa ai Jonas Brothers e Drake, questo articolo verrà aggiornato settimanalmente. Inseriremo le 10 canzoni da ascoltare ad aprile secondo la redazione di OptiMagazine. Partiamo così…

Annalisa – Mon Amour

Dopo il successo di Bellissima, Annalisa torna in radio con un nuovo singolo. Si intitola Mon Amour e la vede alla scrittura insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef. Il brano è disponibile in rotazione e negli store digitali dal 31 marzo e racconta il momento che si frappone tra un passato amaro e la voglia di correre verso il futuro. Il tutto con autoironia e leggerezza.

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta; e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”, spiega Annalisa.

Jonas Brothers – Waffle House

Il 12 maggio uscirà The Album ma intanto i fratelli Jonas tornano in radio con il nuovo pezzo. Si intitola Waffle House ed è disponibile da venerdì 7 aprile. All’interno del brano una conversazioni tra i tre fratelli nel loro ristorante preferito con un ritmo che coinvolge al primo ascolto.

“Quando eravamo più piccoli, dopo ogni concerto andavamo al Waffle House, che nel tempo è diventato il nostro santuario. Era il luogo in cui concepivamo le nostre idee, risolvevamo insieme i nostri problemi e dove finalmente ci rendevamo conto che avremmo trovato la nostra strada anche nelle difficoltà purché fossimo rimasti uniti. “Waffle House” nasce da un’idea semplice ma potente: quando ti siedi a un tavolo con le persone a cui tieni di più, tutto diventa possibile. Questa canzone non parla di un ristorante, ma dell’incontro con le persone che si ama e la realizzazione dei propri sogni. Non ha senso stressarsi, a tutto si troverà una soluzione”, raccontano i Jonas Brothers.

Drake – Search & Rescue

Search & Rescue di Drake esce a sorpresa venerdì 7 aprile. Il brano è il primo pubblicato da Drake nel 2023 ed è prodotto da BNYX. Una curiosità: all’interno del pezzo c’è un audio di Kim Kardashian mentre parla con la madre Kris della sua relazione, ormai giunta al termine, con Kanye West. La conversazione è estratta da un episodio risalente al 2021 di Keeping Up With the Kardashians.

