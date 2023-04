Si sta lavorando di buona lena ad una nuova funzione che riguarda l’aggiornamento dello stato WhatsApp. Tramite il programma TestFlight beta per la versione dell’applicazione di messaggistica per iPhone, è stato scovato il pacchetto siglato come il 23.7.0.75 che va in una direzione tutta nuova per la condivisione di contenuti anche su Facebook.

In pratica, l’aggiornamento appena menzionato riporta una funzionalità opzionale che consente di pubblicare in automatico lo stato WhatsApp anche su Facebook. L’operazione era già possibile, ma solo in maniera manuale. Gli utenti erano dunque costretti ad effettuare operazioni extra per avere la stessa tipologia di contenuto (per le consuete 24 ore relative alla loro durata) sia sul social network che sul servizio per le chat.

Per quanto la funzione sia ancora in via sperimentale, apprendiamo che l’aggiornamento dello stato WhatsApp sarà pubblicato in automatico anche su Facebook se si opererà nelle Impostazioni, più precisamente nella sezione Privacy. Come visibile nell’immagine di apertura articolo fornita dall’informatore WABetaInfo, ci sarà una voce relativa proprio alla condivisione dei contenuti a tempo anche su Facebook. Solo la prima volta andranno forniti i dettagli relativi al proprio account e poi l’operazione sarà del tutto automatica in un secondo momento. Ogni utente potrà personalizzare la propria scelta, preferendo automatizzare la condivisione su Facebook solo in alcuni casi e non in tutti.

La fase di test per la nuova funzione durerà di certo ancora diverso tempo. Anche se la sperimentazione è partita ora solo per gli iPhone, non ci sono dubbi sul fatto che la stessa novità riguardi anche gli Android, magari anche in un secondo momento. Un’ultima riflessione è d’obbligo. Non sarebbe male che gli esperti lavorino anche lavorare ad una “triangolazione” della condivisione. Oltre all’automatismo della pubblicazione su WhatsApp come su Facebook, si potrebbe procedere alla stessa operazione anche su Instagram, sempre tra le storie.

