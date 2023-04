Dopo l’uscita di scena di Josh Klinghoffer, i Red Hot Chili Peppers hanno riaccolto John Frusciante ed è stata una notizia di portata mondiale. Del resto, nell’intera storia della band di Flea ed Anthony Kiedis il posto del chitarrista è sempre stato maledetto: ancora oggi piangiamo per la morte di Hillel Slovak e l’arrivo di Frusciante ha dato più stabilità a una delle formazioni funk-rock più importanti del globo terracqueo.

Certamente il periodo di Dave Navarro è uno dei più controversi – anche se One Hot Minute è un signor disco – ma quando Frusciante ha abbandonato la squadra nel 2009, tre anni dopo Stadium Arcadium (2006), tutti siamo morti a stento. Al suo posto era già pronto Josh Klinghoffer, turnista nelle tournée del 2007. Insieme a lui hanno registrato I’m With You (2011) e The Getaway (2016) fino al 2019.

Nel 2019 John Frusciante è rientrato nel gruppo e sono arrivati due dischi: Unlimited Love e Return Of The Dream Canteen, entrambi pubblicati nel 2022. A proposito di questi dischi, Josh Klinghoffer ha detto la sua in un’intervista rilasciata per l’emittente brasiliana 5 Notas:

“Cerco sempre di non essere negativo sugli altri musicisti ma, quando ho ascoltato il loro ultimo disco, sono rimasto shockato. Per me è dura, principalmente perché penso che quando c’ero io facevamo musica molto più figa“.

A proposito di Return Of The Dream Canteen, aggiunge:

“Ho provato ad ascoltare il secondo disco prima di prendere un volo e sono arrivato, forse, fino alla nona canzone. Non credo di essere nemmeno riuscito ad ascoltarlo tutto”.

I rapporti sono inevitabilmente incrinati e nelle parole di Klinghoffer non può non trasparire una certa delusione umana nei confronti della band di Anthony Kiedis. Per i fan più interessati, gli album dei Red Hot Chili Peppers degni di nota si sono fermati a By The Way (2002).

