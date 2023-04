Può essere ancora vantaggioso acquistare quest’oggi su Amazon lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker che gode di uno sconto piuttosto interessante sul famoso sito di e-commerce ed essere l’occasione giusta per acquistarlo. Chi necessita di un dispositivo di questo genere per monitorare la propria attività fisica, può senza dubbio approfittare dell’offerta odierna di Amazon per portarsi a casa lo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo dell’ultimo braccialetto fitness realizzato dall’azienda cinese e che si ritrova con un comparto tecnico di alto livello, senza dubbio uno dei migliori per questa tipologia di device.

Analizziamo il nuovo rilancio per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: occhio al prezzo aggiornato in offerta

Interessante rilancio, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce si nota come il prezzo iniziale di 59,99 sia stato scontato del 26%, ciò significa che il costo finale sarà di 44,50 euro. L’offerta risulta essere molto allettante e c’è attualmente disponibilità immediata su Amazon. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni.

Attualmente Xiaomi non ha ancora presentato un nuovo Mi Band, per questo il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7 è ancora piuttosto elevato rispetto ai modelli precedenti, ma bisogna dire che le specifiche tecniche risultano essere di un altro livello. A tal proposito notiamo come ci sia a disposizione un display AMOLED da 1,62 pollici e si può contare sulla scelta di oltre 100 quadranti dinamici. C’è un’attenzione particolare per la salute, visto come sia a disposizione l’analisi del massimo consumo di ossigeno, il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue oltre che chiaramente il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno.

Trattandosi poi di un fitness tracker supporta oltre 110 modalità sportive, approfondendo tutti i parametri dell’attività scelta, con il conteggio delle calorie bruciate e dei passi effettuati. Tra l’altro vengono monitorate anche le varie fasi del sonno ed anche del ciclo femminile. Un prodotto completo ad un prezzo scontato su Amazon.

Continua a leggere su optimagazine.com