Non esistono ancora novità date per certe con il prossimo aggiornamento iOS 17, eppure si moltiplicano le voci relative ai cambiamenti software ai quali stanno lavorando gli sviluppatori. Tra le implementazioni “paparazzate” sul forum di MacRumors da un informatore autorevole, ce n’è una relativa al centro di controllo. Quest’ultimo potrebbe subire un vera e propria ristrutturazione dopo 10 anni dalla sua prima introduzione.

Inizalmente iOS 17 sembrava destinato ad essere soltanto un aggiornamento minore rispetto ai rilasci precedenti. Nelle ultime settimane, sta prendendo maggiore piede l’ipotesi che proprio il prossimo update Apple sia più corposo. In questa direzione va anche il rifacimento del centro di contollo appunto. Questo è rimasto sostanzialmente lo stesso almeno da iOS 7, lanciato nel 2011. Dunque sarebbe anche il momento di apportare delle sostanziali modifiche, magari per migliorare l’esperienza degli utenti.

Il menù del centro di controllo include i controlli per Wi-Fi, Bluetooth, luminosità del display, volume e molte altre funzioni del sistema operativo mobile di Apple. Per questo motivo, la scheda dedicata è molto importante. Dopo sei anni di modifiche minime, ci si attende una vera e propria rivoluzione nel design dell’insieme e dei singoli elementi, magari l’introduzione di nuove opzioni e scorciatoie per operare sulle impostazioni del telefono. Purtroppo, lo stesso informatore che ha parlato di sostanziali cambiamenti in arrivo non è poi sceso nei particolari. C’è da aspettarsi che nuovi elementi possano essere condivisi nel giro di davvero breve tempo, anche perché la prima presentazione della versione dell’aggiornamento non è poi così lontana. Di certo il primo assaggio dell’update Apple sarà disponibile dal 5 giugno, ossia dal day one della prossima WWDC Apple in programma poi fino al giorno 9 dello stesso mese. In quell’occasione, una prima beta della fatica software sarà diramata agli sviluppatori e otterremo tanti dettagli in più al riguado.

