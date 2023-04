Forse ben presto si potrà tornare ad usare ChatGPT in Italia, dopo il blocco del chatbot di OpenAI entro i nostri confini stabilito la settimana scorsa dal Garante della Privacy. Nelle scorse ore, si è tenuto un primo confronto (via conferenza web) tra l’Autorità nostrana e i vertici della società statunitense promotrice della soluzione di intelligenza artificiale. Sembrano esserci i presupposti per procedere ad un accordo.

Dal canto suo, OpenAI ritiene di rispettare le norme in tema di protezione dei dati personali ma ha anche confermato la volontà di collaborare con l’Autorità italiana. Un nuovo accordo è necessario per rendere di nuovo fruibile dagli italiani il chatbot di intelligenza artificiale. Dal canto suo invece, il Garante sottolinea di non voler limitare alcuna evoluzione tecnologica per chiunque abiti nel nostro paese; semmai l’intenzione è quella di tutelare i diritti alla riservatezza dei dati personali condivisi proprio con OpenAI durante le richieste e le domande allo strumento innovativo.

Potrebbe esserci una rapida evoluzione della vicenda che farebbe tornare ad usare ChatGPT in Italia proprio grazie ai chiarimenti di OpenAI. Direttamente sul blog ufficiale dello strumento, sono comparsi alcune precisazioni doverose. La più importante riguarda i dati condivisi dagli utenti: questi non vengono venduti a scopi pubblicitari, per profilare le persone. Le informazioni vengono utilizzate invece per rendere più preciso e accurato il servizio. Tutte le conversazioni contribuiscono a migliorare il modello di intelligenza artificiale. Ancora, un altro chiarimento riguarda la tutela dei minori: nel momento in cui un utente carica materiale pedopornografico, il sistema di Open AI lo blocca e lo segnala al National Center for Missing and Exploited Children. Più in generale, infine, ogni versione del tool viene analizzata attentamente prima di ogni lancio, nel rispetto degli utilizzatori finali.

Basteranno le rassicurazioni riportate al Garante? Probabilmente le trattative continueranno ancora ma è possibile che la strada imboccata sia quella giusta per tornare ad usare ChatGPT in Italia.

