Memo Remigi torna sulla cresta dell’onda e questa volta in occasione del lancio del suo libro e, se vogliamo, per i pettegolezzi che da sempre sa attirare. Complice l’uscita del suo libro, Sapessi com’è Strano, in cui si racconta tra carriera e vita privata, il cantante ha rilasciato due interviste in cui è tornato a parlare del caso della palpatina senza malizia, a suo dire, ai danni di Jessica Morlacchi.

Il gesto gli è costato l’uscita dal programma Oggi è un Altro Giorno e non solo visto che la sua carriera ha subito una frenata dopo l’ultima ripresa, e ora, al settimanale Chi conferma la sua condizione rivelando di essere stato lasciato solo da tutti: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno” e a proposito di Jessica Morlacchi spiega: “Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto…Pensavo che avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere”.

Chi ha seguito l’evolversi della situazione sa bene che non è andata a finire così e oggi Memo Remigi lancia il suo libro raccontando proprio i ‘gossip’ che lo hanno travolto compresa la liason con Barbara d’Urso. Non è la prima volta che Remo Remigi tira in ballo la signora del pomeriggio di Canale5 e lei stessa ci ha tenuto a precisare di non essere mai stata con un uomo sposato, parlando di lui, chiedendo di non essere messa in mezzo alle sue interviste o ai suoi discorsi.

Il messaggio non è arrivato forte e chiaro a quanto pare visto che in occasione del lancio del suo libro ci ha riprovato: “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia”, svela al Corriere. Barbara d’Urso tornerà a parlare di lui?