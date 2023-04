Durante la conferenza annuale I/O Developer dello scorso anno, il colosso di Mountain View aveva confermato il suo primo tablet chiamato Google Pixel Tablet. Nelle ultime ore sono trapelate sul Web indiscrezioni secondo cui il debutto del potente e innovativo Google Pixel Tablet è ormai alle porte. Si prevede che il device sarà presentato all’I/O di quest’anno in programma il prossimo mese di maggio. Prima del lancio, però, il dispositivo del colosso di Mountain View è stato individuato sul database FCC e sul sito Web di certificazione UL Solutions. Gli elenchi rivelano alcuni dettagli chiave del tablet davvero interessanti, andiamoli a scoprire insieme.

Il nuovo Google Pixel Tablet è elencato nella certificazione FCC con numero di modello GTU8P. Il sito rivela che il device verrà fornito con il supporto per tre standard di connettività, ossia: Bluetooth, Wi-Fi e Ultra-wideband (UWB). Quest’ultima risulta piuttosto intrigante dato che è in grado di consentire una serie di connettività a corto raggio e trasferimento di dati. Questo indica anche che Google potrebbe mettersi a lavoro per ampliare la connettività UWB oltre la funzionalità chiave sugli smartphone Pixel. Intanto, il Google Pixel Tablet risulta elencato anche sul portale UL Solutions con lo stesso numero di modello del database FCC. Esso, rivela che il tablet supporterà la ricarica rapida cablata da 18W, mentre si vocifera che il dock di ricarica raggiungerà il massimo a 30W.

Nel 2022, durante l’evento della serie Pixel 7, Google aveva confermato che il tablet Pixel sarà dotato di un dock di ricarica per la ricarica wireless e che potrebbe avere diverse caratteristiche come altoparlante domestico intelligente. Sarà caratterizzato da un telaio con finitura in nanoceramica premium e cornici spesse che contornano il display. Il tablet sarà alimentato dal chipset Google Tensor G2 con 256GB di spazio di archiviazione. Infine, si prevede che arrivi con un display da 11 pollici e nelle opzioni di colore bianco e nero.

