Ci sono in queste ore le prime segnalazioni da parte di coloro che, in giro per il mondo, stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento di aprile a bordo del proprio Samsung Galaxy S20. In attesa di riscontri anche qui in Italia, è chiaro che in tanti si stiano chiedendo se il pacchetto software consentirà di mettersi alle spalle il bug della fotocamera. Lo stesso che abbiamo trattato con un altro articolo a fine marzo. Occorrerà pazienza sotto questo punto di vista, in quanto è possibile che la piena diffusione della patch possa avvenire solo nel corso della prossima settimana.

Cosa sappiamo sui Samsung Galaxy S20 che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento di aprile: le novità previste

Allo stato attuale, cosa possiamo aspettarci dai Samsung Galaxy S20 destinati a toccare con mano l’aggiornamento di aprile? Le novità incluse dovrebbero essere minime, come è stato riportato in queste ore da SamMobile. Per quale motivo andremo incontro ad una patch secondaria in questo frangente? La questione è sempice, in quanto i prodotti che fanno parte di questa serie hanno già ricevuto una serie di nuove funzionalità e miglioramenti dell’esperienza utente alcune settimane fa, in occasione della distribuzione su scala globale dell’aggiornamento con One UI 5.1.

Come detto in precedenza, resta da sciogliere il dubbio sul possibile intervento per un bug alla fotocamera, fermo restando che al momento non abbiamo conferme in merito. Già, perché mentre vi scriviamo, l’upgrade XXSGHWCF risulta attualmente disponibile in una manciata di Paesi, tra cui Brasile, Bolivia e Trinidad e Tobago. Come evidenziato dalla fonte, i possessori di un Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra potrebbero doversi abituarsi ad aggiornamenti di questo tipo.

Già, avendo superata la soglia temporale che assicura patch importanti, i Samsung Galaxy S20 dovrebbero ora entrare in questa fase caratterizzata da patch del genere.