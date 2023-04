Quando Syd Barrett esce dai Pink Floyd è il 6 aprile 1968, anche se il lento e progressivo (leggasi “straziante”) abbandono è iniziato molto prima. Da tempo anche Joe Boyd, amico del produttore Peter Jenner, descrive con preoccupazione ciò che vede ogni volta che guarda Syd negli occhi: “Nel suo sguardo non c’era un singolo battito di ciglia o un accenno di vitalità: come se non ci fosse nessuno in casa”.

La storia di Syd è quella di un processo di autodistruzione. Lui, che ha inventato i Pink Floyd e la nuova era del rock psichedelico internazionale, non è più lui da un po’. Vuoi perché dal 1963 – si dice – l’LSD è passato dagli Stati Uniti all’Europa, vuoi perché parliamo di un’epoca storica in cui la malattia mentale non era oggetto di approfondimento come accade oggi. Syd Barrett è ormai diventato un problema per la sua creatura: sul palco muove uno show tutto suo, spesso abbandonando il canto e improvvisando note completamente fuori fase.

Per questo il 3 gennaio 1968 fa il suo ingresso David Gilmour. Syd rilancia: i Pink Floyd possono collaborare con sassofonisti e coriste, possono continuare a sperimentare per mettere in giro la musica più strana e virtuosa. La risposta è tutta in quella volta in auto, quando nei pressi di Park Holland Avenue la band si chiede: “Non dobbiamo passare a prendere Syd?”. Nessuno risponde. Syd è ormai fuori dal gruppo. Lo capisce lui stesso anche il 18 marzo al Middle Earth, quando gli ormai ex compagni di band gli vietano di salire sul palco.

Syd guarderà l’esibizione di fronte al palco, fissando David Gilmour negli occhi. Il 6 aprile 1968 lascia ufficialmente il gruppo, e viceversa. Tenterà la carriera solista, si farà vivo un’ultima volta nel 1975 agli Abbey Road Studios mentre i Pink Floyd stanno registrando Wish You Were Here, poi sparisce nel nulla.

