Il cast di Rocco Schiavone 5 dà il bentornato al pubblico di Rai2 nella serata di mercoledì 5 aprile. A partire da stasera, torna Marco Giallini con la quinta stagione della fortunata fiction che ha fatto conoscere ed amare il ruvido vicequestore romano, spedito a esercitare il proprio talento investigativo ad Aosta.

Una città bellissima, ma troppo lontana e diversa da Roma perché Schiavone possa decidersi ad apprezzarla. Anzi, la vive come una continua punizione per gli errori del passato.

Quattro episodi da 100 minuti l’uno. La quinta stagione riprende il filo del racconto dal drammatico finale dell’ultima stagione e restituisce Schiavone reduce dalla grave ferita inflittagli per errore dall’agente D’Intino. Quel colpo di pistola gli è costato un rene, ma non impedisce al vicequestore di riprendere il proprio posto ad Aosta per affrontare una nuova serie di indagini, a cominciare dal ritrovamento di un cadavere sul Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia.

Nato dalla fantasia del romanziere Antonio Manzini, il personaggio di Rocco Schiavone è interpretato da Marco Giallini fin dal suo esordio, nel lontano 2016. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Manzini e da Maurizio Careddu. La regia è di nuovo di Simone Spada. Schiavone è un personaggio vivido, reale, sempre alla ricerca della verità, solo all’apparenza cinico. Rocco Schiavone 5 è una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh.

Nel cast di Rocco Schiavone 5: Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone; Christian Ginepro è l’agente Domenico D’Intino; Massimiliano Caprara è l’agente Michele Deruta; Gino Nardella è l’agente Ugo Casella; Ernesto D’Argenio è Italo Pierron; Alberto Lo Porto è il vice ispettore Antonio Scipioni; Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci; Miriam Dalmazio interpreta Marina, la moglie defunta di Schiavone, raccogliendo il testimone da Isabella Ragonese; Claudia Vismara è Caterina Rispoli; Carlo Ponti di Sant’Angelo è Gabriele; Anna Bellato è Cecilia Porta; Valeria Solarino è Sandra Buccellato. New entry, Diane Fleri nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile a Schiavone.

L’appuntamento con Rocco Schiavone 5 è per stasera alle 21:20 su Rai2.

