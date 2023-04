Con “l’Italia è il Paese che amo” iniziò a tutti gli effetti la politica di Silvio Berlusconi, l’imprenditore milanese già Cavaliere del lavoro che scelse, nel 1994, di “scendere in campo” coniando per sempre una nuova figura tra i leader di massa. Da quel 26 gennaio 1994 l’Italia scoprì una nuova versione dell’uomo politico: quello mediatico. Un influencer ante-litteram, se vogliamo, testimonial di se stesso e del partito Forza Italia da lui stesso fondato insieme ad altri collaboratori come Marcello Dell’Utri e Antonio Tajani con Cesare Previti. Ad oggi, Berlusconi viene ricordato come uno dei presidenti del Consiglio più longevi con 4 mandati per un totale di 3339 complessivi in carica.

La politica di Silvio Berlusconi

Già dal 1992 Silvio Berlusconi inizia a riflettere sulla possibilità di “scendere in campo” in quanto preoccupato per la situazione politica italiana. Un’idea che diventa realtà quando, dopo aver fondato il partito Forza Italia, si candida alle elezioni politiche del 1994 e il 27 marzo vince la corsa alla carica di premier.

Il 10 maggio inizia ufficialmente il Governo Berlusconi I, che tuttavia durerà fino al 17 gennaio 1995 quando il Cavaliere cede ufficialmente il posto a Lamberto Dini dopo aver rassegnato le proprie dimissioni. Il Cav tornerà a presiedere il Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2001 fino al 2005 con il Governo Berlusconi II, al quale seguirà il Governo Berlusconi III dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006.

L’ultima volta di Berlusconi come Capo del Governo arriva con il quarto mandato, dal 2008 al 2011. Dal 2013 è senatore della Repubblica.

Berlusconismo, antiberlusconismo e controversie

L’imponenza mediatica di Silvio Berlusconi divide il Paese sin dai primi anni ’90, quando nasce il “personaggio” del Cavaliere con la nuova televisione trasmessa dalle reti Fininvest. Il suo modo di fare politica, la sua dialettica e quell’essere un po’ imprenditore e un po’ politico creano la corrente del berlusconismo, parola che indica una maniera specifica e definita di fare politica.

Agli antipodi nasce l’antiberlusconismo, una corrente seguita da oppositori politici e non con tanti personaggi importanti dal mondo del giornalismo e della politica stessa che dedicheranno gran parte del loro lavoro per studiare il “fenomeno” Berlusconi. Tra questi ricordiamo Marco Travaglio e Daniele Luttazzi, ma dal mondo del cinema anche Nanni Moretti farà dell’antiberlusconismo il tema centrale di alcuni film, da Aprile a Il Caimano nei quali vengono messi in evidenza soprattutto i casi giudiziari che hanno coinvolto il Cavaliere.

La vita privata del Cavaliere

Nato a Milano il 29 settembre 1936, si laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode. Tra le prime esperienze lavorative, lo stesso Berlusconi ricorda spesso gli anni in cui intratteneva i passeggeri sulle navi fino ai primi giorni nell’imprenditoria che lo porteranno, tra il 1970 e il 1979, alla realizzazione del quartiere residenziale Milano 2 con la sua ditta Edilnord. Per molti la realizzazione del quartiere esclusivo alle porte di Milano è stata “l’alba del sogno imprenditoriale di Berlusconi”.

Nel 1965 sposa Carla Elvira Dall’Oglio e dal loro matrimonio nascono Marina e Pier Silvio. Nel 1990 sposa Veronica Lario dopo 10 anni di relazione. Dalla loro storia nascono i figli Barbara, Eleonora e Luigi. Dal 2012 ha una relazione con Francesca Pascale – ora moglie di Paola Turci – fino al 2020, quando Silvio Berlusconi conosce Marta Fascina che mentre scriviamo è la sua compagna ufficiale.

Tra i momenti storici che distinguono la carriera di Silvio Berlusconi, a parte il discorso a reti unificate per annunciare la sua discesa in campo, si ricorda la bestemmia in una barzelletta su Rosy Bindi e quella volta in cui ripulì la sedia dello studio di Servizio Pubblico sulla quale poco prima era seduto Marco Travaglio.

