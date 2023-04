E’ finita in rissa la semifinale di Coppa italia tra Juventus ed Inter. E due giorni prima una rissa era scoppiata anche al Diego Armando Maradona tra i tifosi del Napoli. Il calcio italiano alza il sipario del finale di stagione , tra una rissa e l’altra. In campo o sugli spalti la rissa è un pessimo spettacolo, un orribile sport per i divertimento preferito dagli italiani.

La rissa più fresca è avvenuta a Torino in occasione del match d’andata della semifinale di Coppa Italia. E’ uno degli ultimi eventi sportivi televisivi rimasti in chiaro e gratuiti. Juve-Inter è gara di alto lignaggio al punto da esser definita il derby d’Italia. La partita è stata tesa, il finale rocambolesco, la rissa orrenda. Sono fioccati i cartellini rossi ma il pugno nell’occhio più brutto è quello riservato agli spettatori costretti ad assistere a scontri inauditi tra i loro beniamini leggi di più.

Pessima anche la rissa andata in scena sugli spalti del Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Milan. Sarà la magistratura a stabilire la dinamica degli eventi ed a chiarire le responsabilità dell’accaduto. Per intanto due tifosi sono stati arrestati mentre divampano le polemiche nel momento più bello della storia calcistica partenopea leggi di più.

I due episodi sono entrambi gravissimi. La rissa che sia in campo o sugli spalti produce delusioni e disgusto. Il calcio italiano è in un momento di grande difficoltà tecnica ed economica. La Nazionale è in evidente affanno e crisi di talenti, i conti sono in rosso e lo Stato ha concesso aiuti per centinaia di milioni di euro al settore. Altro che rissa. Per recuperare credibilità il calcio avrebbe bisogno di comportamenti virtuosi in campo e negli stadi.

La rissa scatenata da Juve ed Inter va esattamente nella direzione opposta. Due club sommersi da debiti i cui atleti diventano protagonisti di una rissa inammissibile che spero sarà punita in modo drastico. Ci vorrebbe un DASPO durissimo per i responsabili della rissa pessimo esempio anche per gli spettatori di certo istigati alla violenza da simili comportamenti.

Così come è indegna la rissa del Diego Armando Maradona al cospetto del Napoli oggi il club più virtuoso e vincente d’Italia ed Europa. Invece di applaudire all’impresa degli uomini di Spalletti , sedicenti tifosi scatenano la rissa e vomitano insulti contro il presidente De Laurentiis principale artefice di questo exploit aziendale e sportivo.

