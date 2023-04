Si fa sempre più interessante il prezzo del Samsung Galaxy S22, modello dello scorso anno che può contare su qualche sconto in più anche grazie all’approdo sul mercato del Galaxy S23. Sappiamo come l’ultimo modello di casa Samsung abbia un costo davvero elevato e se si ha intenzione di risparmiare, ma poter contare comunque su uno smartphone Android di qualità, sicuramente può essere d’aiuto l’offerta odierna presente su Amazon per questo Samsung Galaxy S22 da 128GB e nella variante nera.

Interessante offerta di Pasqua per il Samsung Galaxy S22: attenzione al nuovo prezzo su Amazon

Non solo aggiornamenti, dunque, come quello trattato nei giorni scorsi, ma anche occasioni a ripetizione. Parliamo sempre di un top di gamma di ultima generazione che non ha nulla da invidiare alla concorrenza e rappresenta il giusto compromesso tra risparmio e qualità. Sul famoso sito di e-commerce si può contare su uno sconto del 7% che permette a questo Samsung Galaxy S22, nero e con connettività 5G, di arrivare ad un costo finale di 559 euro.

Rispetto ai 599 euro iniziali si può risparmiare qualche euro in più grazie a questa nuova offerta presente su Amazon. La disponibilità è immediata e nel giro di qualche giorno tale device arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. L’aspetto positivo di fare acquisti su Amazon è che si ha anche la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis, garantendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Infatti la spesa totale sarà dilazionata nel tempo, non sarà necessario sborsare l’intera cifra in un’unica volta.

Ricordiamo a questo punto alcune caratteristiche di rilievo che riguardano questo Samsung Galaxy S22. Si tratta di un top di gamma che può contare su un display Infinity-O a 120Hz da 6,1 pollici dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Non manca una batteria da 3700 mAh dotata di ricarica Super Rapida che permette un uso intensivo del device per l’intera giornata, il tutto ottimizzato dal processore realizzato a 4nm. Un device molto interessante ad un prezzo più basso.

Continua a leggere su optimagazine.com