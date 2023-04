C’è in circolazione una nuova truffa che si palesa come finto SMS Netflix per account sospeso. Tanti italiani stanno ricevendo questa tipologia di messaggio sul proprio telefono e rischiano di cadere nella trappola ben orchestrata da ignori cybercriminali. Cerchiamo di capire esattamente come si palesa il raggiro e anche perché è particolarmente pericoloso in questo momento.

L’ultimo degli SMS Netflix ora di scena include un’avviso per la sospensione dell’account. Nella nota si fa riferimento al fatto che l’abbonamento sia in procinto di essere bloccato per un mancato pagamento. Segue l’invito a sistemare la situazione e un collegamento ipertestuale con link che non ha nulla a che vedere con la piattaforma di contenuti. Già questo indizio dovrebbe mettere in allarme i destinatati ma, si sa, la curiosità e anche l’ansia spingono molti a controllare lo stato del loro profilo. Sul finto sito Netflix di atterraggio saranno richiesti preziosissimi dati: su tutti, quelli del proprio metodo di pagamento che non servirà a pagare alcuna mensilità, semmai a rimpolpare database illegali di malfattori. Ogni informazione fornita potrà essere utilizzata indebitamente per autorizzare spese e transazioni varie ai danni delle vittime.

Come mai il presente SMS Netflix rischia di essere pericoloso ora più che mai? Dalla fine del 2022, si parla di imminenti nuove misure ufficiali di contrasto alla pratica degli account condivisi tra non famigliari. Dopo nuovi controlli, i profili potrebbero anche essere bloccati o comunque essere destinatari di qualche comunicazione per un richiamo al rispetto delle condizioni del servizio. In questo contesto storico dunque, anche una comunicazione fasulla come quella appena indicata potrebbe essere presa sul serio. Di qui scaturirebbe la maggiore inclinazione nel visitare i collegamenti proposti e magari anche fornire dati. Nonostante tutto, andrebbe sempre ricordato che proprio Netflix non si farà mai promotore di campagne comunicative come quelle dell’ultimo SMS indicato.

