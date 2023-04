Non arrivano esattamente notizie incoraggianti per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone X e che, fino ad oggi, hanno mostrato impazienza nell’attendere il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 17. Già, perché dopo aver analizzato alcuni aspetti relativi al pacchetto software con un altro articolo, a partire dalle considerazioni sulla data dell’evento tramite il cui dovrebbe essere presentato alla stampa ed al pubblico, oggi occorre fare un altro step. Una delle questioni più delicate per gli utenti Apple, infatti, si riferisce proprio alla compatibilità del firmware coi vari dispositivi che sono in circolazione.

Più concretezza con il nuovo aggiornamento iOS 17: il primo modello a rischiare è l’iPhone X

Quali sono i dispositivi che rischiano di essere esclusi dalla distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 17? Secondo le ultime indiscrezioni condivise da una fonte come MacRumors, potrebbero esserci delle uscite eccellenti. In particolare, si fanno insistenti le voci secondo cui iOS 17 e iPadOS 17 abbandoneranno il supporto per iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro di prima generazione da 9,7 pollici e 12,9 pollici e iPad di quinta generazione. Un discreto taglio in casa Apple, più significativo e forse “doloroso” rispetto a quello al quale abbiamo assistito poco meno di un anno fa in occasione dell’arrivo sulla scena di iOS 16.

Va detto che un anno fa, riallacciandoci al discorso appena fatto, la medesima sorte sia toccata ai vari iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE originale, iPod touch finale, iPad Air di seconda generazione e quarta generazione. Oltre agli iPad mini. Il punto è che quest’anno il rischio è quello di estendere il discorso a modelli che sono ancora molto diffusi sul mercato.

Qualora le indiscrezioni di oggi sul nuovo aggiornamento iOS 17 dovessero rivelarsi veritiere, allora il nuovo aggiornamento iOS 17 e iPadOS 17 diventerebbeo automaticamente incompatibili con la maggior parte dei dispositivi alimentati dal chip A11 Bionic o precedente. Cosa ne pensate delle possibili novità concepite con l’aggiornamento 2023 di Apple?