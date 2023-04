Ben presto sarà a messa a disposizione una funzione molto utile per bloccare le chat WhatsApp. Ne abbiamo ricevuto un’indizio dalle ultime beta Android del servizio di messaggistica esaminate dall’informatore WABetaInfo. L’esperto pone l’accento su come questa opzione sia in via sperimentale ma decisamente matura anche per essere rilasciata in via definitiva a tutti.

Nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.8.2, per la prima volta, era stata messa in evidenza la possibilità per gli utenti di bloccare determinate chat. Si è subito capito che l’operazione sarebbe stata possibile con l’inserimento del codice di sblocco del telefono o dell’impronta digitale, impostata come metodo di sicurezza dello smartphone. Oggi apprendiamo pure che, grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.8.5, gli esperti stanno lavorando ad una scorciatoia e ad una specifica scheda o schermata dedicata proprio alle conversazioni in stallo.

L’immagine di apertura articolo, sempre fornita da WABetaInfo, evidenzia come l’accesso alle chat bloccate si troverà direttamente nella schermata WhatsApp che contiene tutte le conversazioni singole e di gruppo, in cima a queste ultime e accanto alla scorciatoia pure presente per le eventuali chat archiviate. Selezionando la specifica voce, sarà possibile accedere ad un menù apposito pensato per gestire proprio le conversazioni considerate indesiderate, operando sulle relative notifiche, sui messaggi che scompaiono e sulla visibilità dei media condivisi.

Una volta definitiva, la funzione per bloccare chat WhatsApp potrebbe davvero tornare molto utile. A chiunque potrebbe essere capitato di vivere esperienze non piacevoli in chat singole o di gruppo, magari per il comportamento non idoneo degli interlocutori. Grazie alla novità alla quale stanno continuando a lavorare gli sviluppatori, in tanti potranno mettersi al sicuro da eventuali scocciatori e preservare la propria riservatezza in moltissimi casi. Quanto trapelato in queste ore per la versione Android del servizio di messaggistica non mancherà di essere applicato anche per l’OS iOS di Apple e dunque sugli iPhone, magari con tempistiche diverse.

