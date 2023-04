Va in onda Van Der Valk 3 su Giallo, nuova stagione del crime inglese con protagonista Mark Warren, remake del cult degli anni Settanta. La serie è basata sui romanzi polizieschi dell’autore di bestseller Nicolas Freeling.

Da stasera, 4 aprile, andrà in onda un nuovo episodio a settimana, ogni martedì, in prima assoluta.

Ambientata ad Amsterdam, la serie segue il lavoro del Commissario Piet Van der Valk, un detective olandese astuto e impenitente che si aggira per la città, risolvendo crimini usando l’osservazione umana piuttosto che affidandosi ai metodi scientifici.

In Van Der Valk 3, il cinico commissario deve accogliere in squadra due nuovi ingressi: i sergenti Eddie Suleman (che ha il volto di Azan Ahmed ) e Citra Li (interpretata da Django Chan-Reeves). Il primo è impulsivo e imprevedibile, mentre la seconda è un mago dell’informatica. Subito la nuova squadra riceve il battesimo del fuoco perché si trovano ad affrontare un caso particolarmente difficile legato all’omicidio di una giovane star dell’atletica che mette in luce un mondo di corruzione e rivalità.

Nel cast anche: Maimie McCoy nel ruolo dell’ispettore Lucienne Hassell; Darrell D’Silva nei panni di Hendrik Davie, un patologo forense della polizia; e Emma Fielding nel ruolo del commissario Hoofd è Julia Dahlman.

Di seguito la trama dell’episodio 3×01 dal titolo Libertà ad Amsterdam:

È un nuovo giorno e una nuova alba quando Van der Valk (Mark Warren) accoglie due nuovi sergenti nella squadra: l’impulsivo Eddie Suleman (Azan Ahmed) e il mago della tecnica Citra Li (Django Chan-Reeves). È un battesimo del fuoco poiché il tragico omicidio di una carismatica giovane star del free running rivela un cuore oscuro di corruzione e rivalità sotto la superficie di questo sport dinamico.

L’appuntamento con Van Der Valk 3 è dalle 21:10 su Giallo.

