Il sito Ryanair non funziona oggi 4 aprile in una sua funzione essenziale come la procedura di check-in. Quest’ultima risulta disabilitata per chi tenta di eseguire l’operazione necessaria prima della partenza con un volo della compagnia aerea. Il grosso malfunzionamento va certamente esaminato, anche per capire se esiste una soluzione momentanea al problema per i viaggiatori.

Non è la prima volta che anomalie di questo tipo si manifestano sul portale della compagnia. Il sito Ryanair non funziona correttamente oggi come in un paio di occasioni nei primi giorni di marzo 2023. Anche in quei frangenti era stata la procedura di check-in ad essere completamente disabilitata per chiunque provasse ad eseguirla dal portale. In effetti, la Home Page e le altre pagine di acquisto dei tagliandi di volo o di servizi correlati non mostrano problemi in queste ore. Al contrario, proprio provando a registrare i propri dati per il volo, comprese le informazioni del bagaglio, l’operazione risulta inibita, con un alert ufficiale di blocco della procedura.

In pratica, dovrebbe essere in corso un intervento di manutenzione ordinaria a causa del quale il sito Ryanair non funziona proprio in questo primo martedì del mese. Trattandosi dunque di intervento tecnico programmato, i problemi sopra menzionati potrebbero anche rientrare nel giro di poco tempo. Nell’attesa, sembra esserci una soluzione valida al problema per tutti coloro che devono partire e hanno la necessità di compiere la loro procedura di check-in, onde evitare costi extra accreditati in aeroporto. A differenza del sito web, l’applicazione mobile ufficiale della compagnia aerea non mostra per il momento alcuna anomalia. Sia da smartphone Android che da iPhone dunque, sarà possibile procedere subito con l’inserimento delle informazioni di viaggio e quindi essere pronti per la partenza. Naturalmente la situazione è in continua evoluzione: eventuali aggiornamenti non mancheranno di essere comunicati.

Continua a leggere su optimagazine.com