A quanto pare non funziona a tutti l’app meteo iPhone, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere nel corso delle ultime ore. Se da un lato lo sviluppo procede senza particolari intoppi per i dispositivi Android, come abbiamo avuto modo di osservare tramite un articolo pubblicato circa un mese fa sul nostro magazine, la tesi che ha preso piede oggi per i melafonini va in direzione opposta. Possibile, infatti, che un recente aggiornamento del servizio tenda a mandare in crash la mini piattaforma. Insomma, non sono isolate le segnalazioni del pubblico sotto questo punto di vista.

Oggi non funziona a tutti l’app meteo iPhone: alcune dritte per capire come risolvere i problemi di oggi

Se da un lato abbiamo conferme sul fatto che non funziona a tutti l’app meteo iPhone, allo stesso tempo stanno venendo a galla alcune potenziali soluzioni per risolvere i problemi di oggi. Andiamo per gradi, perché a quanto pare la mela morsicata sta involontariamente impedendo a molti utenti di visualizzare le previsioni del tempo in tempo reale, in relazione a questi Paesi che possiamo definire compatibili con l’app Meteo. Diverse le piattaforme Apple interessate, tra cui iOS, iPadOS, watchOS e macOS.

L’anomalia viene registrata anche con gli iPhone più recenti, anche se alcuni utenti fanno sapere che riavviando il widget potrebbero essere archiviati i problemi. Allo stesso tempo, ci sono altre testimonianze di chi ha notato che, cliccando sul widget e aprendo l’app meteo, poi ritorna ed appare disponibile. Insomma, alcune strade alternative ci sono, fermo restando che gli indizi attuali sembrano evidenziare bug connessi ad un recente aggiornamento dello stesso widget.

Anche a voi non funziona l’app meteo iPhone? Fateci sapere come stanno andando le cose in queste ore, in attesa di riscontri più concreti direttamente da Apple.

