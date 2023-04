Laura 30 su Rai1: l’appuntamento è per martedì 4 aprile. Andrà in onda in access prime time lo speciale sulla maratona live per la celebrazione dei 30 anni di carriera di Laura Pausini con alcuni estratti dei tre show che ha tenuto in 24 ore tra New York, Madrid e Milano lo scorso 27 febbraio.

Era proprio il 27 febbraio, di 30 anni fa, quando Laura Pausini vinceva il Festival di Sanremo con la canzone La Solitudine. Da quel momento, la sua carriera nel mondo della musica – in Italia e nel resto del mondo – è stata una strada in salita che l’ha portata sul tetto del mondo.

Lo speciale Laura 30 su Rai1 mostrerà il backstage degli spettacoli e le prime fasi di ideazione dell’ambizioso progetto, mai realizzato da un altro artista.

Una follia in grande stile, un momento intimo che Laura Pausini ha voluto ritagliarsi con i suoi fan sparsi in tutto il mondo. Tre show, tre Paesi, due continenti per ricambiare l’amore dei suoi fan, che l’hanno seguita con costanza e passione in tutti questi anni.

Contenuti inediti mostrano la preparazione di Laura verso i tre spettacoli. Ogni città ha accolto un decennio della sua carriera attraverso una scaletta unica che ne ha ripercorso i maggiori successi.

Verranno mostrati aneddoti legati al viaggio e le immagini più significative delle tre performance.

“La musica in tutte le sue sfaccettature è una cosa seria, che richiede molto sacrificio. Ho voluto realizzare questo speciale per mostrare ai miei fan (e non solo) quanto lavoro richieda ogni singolo progetto e quante soddisfazioni porti. Dopo trent’anni di carriera, mi sono messa alla prova sotto tutti i punti di vista, alzando notevolmente l’asticella, e ho voluto condividere l’intero percorso che mi ha permesso di arrivare al risultato finale“, racconta Laura Pausini.

L’appuntamento è per martedì 4 aprile alle ore 20:35 su Rai1.