Le notizie relative al prossimo Samsung Galaxy S23 FE si fanno estremamente interessanti. Solo in questi giorni hanno ripreso piede i rumor relativi alla prossima uscita hardware che sembrava destinata a non essere confermata. Alle indiscrezioni che vorrebbero una più che probabile presentazione dello smartphone nel quarto trimestre del 2023, ora se ne aggiungono nuove relative al futuro prezzo del dispositivo. Proprio queste ultime sono estremamente positive.

Riavvolgendo il nastro di tutte le informazioni in nostro possesso, sappiamo che il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe essere lanciato, appunto, non prima del mese di ottobre prossimo. In merito alle sue specifiche hardware, possiamo avanzare solo l’ipotesi che alcuni aspetti delle ammiraglie Samsung Galaxy S23 potrebbero trovare posto anche sul dispositivo Fan Edition. Naturalmente, saremo al cospetto di un device non top di gamma e per questo motivo, le prestazioni dovrebbero essere non certo quelle dei fratelli maggiori.

Le notizie di queste ore, nello specifico, riguardano il prezzo del prossimo Samsung Galaxy S23 FE. Secondo le voci di alcuni esperti raccolti dal sito di settore SamMobile, Samsung sarebbe pronta a lanciare il dispositivio ad un prezzo inferiore rispetto a quello del suo predecessore. L’immediato “antenato” del telefono è stato il Samsung Galaxy S21 FE (mentre la generazione S22 FE è completamente saltata). Ebbene, proprio il modello già in commercio è stato lanciato con un prezzo di listino di 769 euro per la configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna in Italia. Se i rumor di queste ore dovessero rivelarsi reali, allora si potrebbe sperare in un device venduto a circa 700 euro e qualche manciata di euro in più. Non ci sono dubbi sul fatto che nei prossimi mesi le voci sul dispositivo aumenteranno e inizieremo ad avere qualche conferma anche sul valore commerciale del nuovo telefono.

