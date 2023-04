Orange è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta con Luciano, già collaboratore di Capo Plaza in Ferrari e ora al fianco di Gionata Boschetti per il primo inedito dopo Gelosa.

Nella giornata di lunedì 3 aprile il trapper di Cinisello Balsamo ha scatenato l’hype dei suoi fan pubblicando alcuni scatti di un photo shoot accompagnati da riferimenti a novità in arrivo. Sfera Ebbasta ha poi invitato i suoi fan a commentare e interagire, alzando la posta fino a 50mila commenti – da una base di partenza di 30mila – e ottenendo il risultato sperato.

Dopo alcuni video-selfie comparsi nelle storie Instagram, oggi martedì 4 aprile Sfera Ebbasta ha annunciato il nuovo singolo. Orange sarà fuori venerdì 7 aprile 2023 ed è già disponibile in pre-save.

L’ultimo album di Sfera Ebbasta è Famoso (2020), quarta esperienza discografica del trapper italiano più noto al mondo. Nel 2022 ha pubblicato Italiano, un EP in collaborazione con Rvssian uscito dopo il documentario Famoso The Movie disponibile su Amazon Prime Video.

A febbraio si è appreso che Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia negli ultimi 10 anni. Dopo l’album Famoso, Gionata non è rimasto a guardare. Nel frattempo ha duettato con Shiva e Guè Pequeno in Gelosa di Finesse, sempre con Shiva in Alleluia e con Madame in Tu Mi Hai Capito.

Ancora, nel 2022 Spotify Wrapped ha indicato Sfera Ebbasta come l’artista più ascoltato dell’anno. Al di là della musica, il trapper ha lanciato la sua linea di cereali per colazione Yummer’s, disponibili in Italia presso la linea di supermercati MD. A proposito di cibo, ricordiamo che Sfera Ebbasta è anche l’ideatore della catena Healthy Color, il fast food salutista, insieme ad Andrea Petagna e Marcello Burlon.

Il 2023 sarà anche l’anno del nuovo album del trapper?

