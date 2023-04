Okay, parlare di hater di Levante in questo caso può essere forzato. Prima di buttarci nella narrazione in tentata ottica SEO facciamo un passetto indietro, ovvero a quella volta in cui Matteo Salvini fu “aggredito” a Napoli da un cittadino che gli gridò: “Sei lo scuorno d’Italia”. Il contestatore fu subito placcato dagli accompagnatori del leader del Carroccio, ma nei fatti Salvini non subì alcuna aggressione.

Ora, Levante interviene a Programma di FQ Magazine. In uno dei rari momenti in cui non ci racconta la sua vita da mamma e non fa da testimonial al marchio Nissan, stava passeggiando per Loreto insieme al compagno e ad un amico quando ha subito un affronto gravissimo da parte di una donna. “Esiste un limite a tutto”, il suo commento. Cos’è successo? Una coppia di cinquantenni si è trovata per puro caso lungo il suo tragitto, la donna si è girata e le ha detto: “Stavi meglio mora“. Il panico.

Un aneddoto per il quale probabilmente non si fermeranno le rotative né interverranno esperti, ma che Levante si sente di riportare all’attenzione dei media. Levante e i suoi si sono voltati e hanno iniziato a fissare la signora in silenzio, poi il compagno della donna l’ha redarguita: “Ma poverina, ma che fai, ma come ti viene in mente?”, e la sconosciuta si è giustificata con un “volevo dirglielo” per poi crocifiggersi: “Magari non ti interessa”. “Infatti!“, ha tuonato quindi Levante.

Per finire, la riflessione sulla maleducazione:

“Il problema è che la gente scambia la libertà di espressione con la maleducazione. Esiste un limite a tutto e il limite è l’educazione che potrebbe salvarci”.

Ha ragione, un miglior “fatti i ca**i tuoi” non fu mai scritto, ma esiste un confine tra un caso di body shaming e un sottile vittimismo che ha il solo scopo di foraggiare l’affetto dei fan? La tendenza tra gli artisti-influencer è ormai consolidata: con la scusa di condannare cose, mettersi al centro dei discorsi è d’obbligo. Anche quando si buttano in polemica semplici regole di una struttura sanitaria, purché di lei si parli.

