La gamma di dispositivi pieghevoli del colosso di Seul aumenterà quest’anno con l’aggiunta dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Entrambi i modelli porteranno senza dubbio alcuni importanti aggiornamenti, come la presunta cerniera a goccia d’acqua che consentirà finalmente ai telefoni pieghevoli di Samsung di piegarsi senza lasciare uno spazio tra i due lati.

Per il Samsung Galaxy Z Flip 5, le voci indicano anche che è previsto un importante ridimensionamento del display della copertina. Il primo modello Z Flip aveva un minuscolo display da 1,1 pollici, mentre i due modelli successivi (i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4) hanno portato le dimensioni dello schermo della copertina fino a 1,9 pollici. Non è stato un enorme aggiornamento, ma ha contribuito a rendere lo schermo di copertura in qualche modo utilizzabile, cosa che non era il caso del primo Galaxy Z Flip. La voce più recente sul display esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5 è ​​arrivata con alcune immagini e video concept che mostrava lo schermo esterno più grande: ora sono arrivate conferme sull’affidabilità del concept.

Come riportato da “SamMobile“, l’area del display all’esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5 coprirà praticamente quanto più spazio possibile, permettendoci di fare molto di più senza dover aprire il telefono. L’uso migliore dello schermo esterno più grande sarà senza dubbio quello di scattare selfie di alta qualità utilizzando le fotocamere posteriori, ma anche attività come controllare le notifiche e rispondere ai messaggi. Dovremo aspettare e vedere se il colosso di Seul si spingerà fino a consentire agli utenti di utilizzare intere app sul display della copertina, cosa che è possibile fare sul Motorola RAZR. Inoltre, non siamo sicuri delle dimensioni esatte dello schermo di copertura. Ci è stato detto che sarà compreso tra 3 e 4 pollici, anche se è probabile che si trovi all’estremità inferiore di tale intervallo se dovessimo fare un’ipotesi in base alle dimensioni del modello attuale. Per quanto riguarda il display pieghevole principale, non ci sono informazioni sul fatto che apporterà o meno modifiche. Una cerniera a goccia d’acqua dovrebbe ridurre la visibilità della piega, ma ancora una volta, nulla può essere detto con certezza in questo momento.

