in queste ore sta circolando moltissimo la bufala Pasqua Ferrero su WhatsApp con la promessa di un cesto gratis di prodotti del noto brand dolciario, di cui approfittare proprio per le imminenti feste. Non è la prima volta che proprio la Ferrero è protagonista, assolutamente suo malgrado, di un tentativo di raggiro e forse non sarà neanche l’ultima. Lo schema della truffa organizzata è dunque già noto, ma non per questo meno grave.

La nota virale in circolazione su WhatsApp arriva da un contatto caduto già nella trappala della bufala. in una chat singola o di gruppo. All’annuncio del finto cesto gratis della Pasqua Ferrero si associa il solito collegamento ipertestuale fasullo che non ha proprio nulla a che fare con il brand di cioccolatini e uova per le feste appunto. Per quanto, visitando il link, si abbia l’impressione di trovarsi su un sito ufficiale, la piattaforma web di atterraggio non lo è affatto. Piuttosto, proprio il sito clone Ferrero ha l’obiettivo di carpire dati sensibili delle persone che cadono in trappola con la speranza di ricevere prodotti completamente gratuiti. La compilazione di un form con dati anagrafici e magari anche con quelli relativi a qualche metodo di pagamento proprietario metterà solo in moto un vero e proprio furto di informazioni ai danni dei malcapitati di turno.

Come già accennato, la bufala Pasqua Ferrero segue altri tentativi simili come quello organizzato a Natale e per la Festa della Mamma 2022. Allora come adesso, nessun cesto di prodotti sarà inviato a casa nostra in forma del tutto gratuita. L’ideale sarebbe sempre cestinare comunicazioni virali di questo tipo in circolazione su WhatsApp e anche avvertire eventuali conoscenti, amici e parenti della pericolosità del raggiro. D’altronde catene virali simili a quella odierna non saranno più in circolazione quando ci saranno utenti più consapevoli e informati sui tentativi di truffa.

Continua a leggere su optimagazine.com