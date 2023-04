Ci sono almeno 70 buoni motivi per scaricare da subito l’aggiornamento di aprile sul proprio Samsung Galaxy, appena arriverà l’apposita notifica per procedere. La patch che sta mettendo piede anche in Italia tra i Samsung Galaxy S23 già acquistati dal pubblico, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un altro approfondimento in merito, a breve si potrà toccare con mano anche su modelli più datati. In attesa di capire quali serie avranno priorità rispetto ad altre, proviamo a capire insieme cosa sia lecito attendersi dal pacchetto software in questione.

Addirittura 70 problemi risolti per i vari Samsung Galaxy compatibili l’aggiornamento di aprile

Quali sono le indicazioni preliminari trapelate finora sul pacchetto software? A detta di SamMobile, gli utenti avranno qualcosa come 70 buone ragioni per scaricare sui Samsung Galaxy il tanto atteso aggiornamento di aprile. In particolare, 55 vulnerabilità risolte riguardano più in generale l’intervento di Google, con 4 problemi che a quanto pare risultano delicati per la sicurezza dei propri dispositivi. Proprio spulciando tra i bug ritenuti “gravi”, troviamo le falle di sicurezza che hanno coinvolto anche il chip Exynos negli ultimi tempi.

Altre anomalie risolte per i Samsung Galaxy tramite il recente aggiornamento di aprile riguardano bug che in qualche modo hanno limitato la funzione CertByte, senza dimenticare la scrittura fuori limite nella funzione libaudiosaplus_sec.so e l’autorizzazione non corretta in SecSettings. Insomma, tante piccole cose e diversi interventi che dovrebbero migliorare l’esperienza di utilizzo dei diversi modelli compatibili con il pacchetto software.

Per i Samsung Galaxy, poi, pare siano state risolte anche falle di sicurezza trovate nel trustlet TIGERF, vulnerabilità in CertificatePolicy e autorizzazione impropria nel widget Smart Suggestions. Staremo a vedere se verranno a galla novità extra per i modelli coinvolti, una volta scaricato l’aggiornamento per i modelli definiti compatibili.

