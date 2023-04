Tra le ultimissime offerte Amazon di Pasqua oggi 3 aprile c’è un’occasione imperdibile per accaparrarsi un Samsung Galaxy S23 fresco di lancio. Un modello in particolare delle ultime ammiraglie è proposto con uno sconto superiore alla norma e soprattutto, risulta immediatamente disponibile per la spedizione e dunque in consegna prima del lunghissimo weekend di ferie che ci accingiamo a vivere.

Il Samsung Galaxy S23 più scontato che mai in queste ore è quello con RAM da 8 GB e memoria interna da 256 GB (dunque la soluzione con memoria raddoppiata rispetto al valore di base di 128 GB). Quali sono dunque le condizioni di vendita che rendono particolarmente conveniente la proposta odierna? Il telefono è in vendita a soli 806 euro, nella confezione che include anche il caricatore da muro. Siamo al cospetto di un taglio di ben il 22% se pensiamo che il dispositivo ha un prezzo di listino di 1039 euro. Occhio tuttavia ad un particolare non certo trascurabile: la variante proposta a questo costo decisamente ribassato è quella nella colorazione verde, mentre per altri dispositivi in altre nuance non è possibile risparmiare così tanto e la spesa da affrontare sarà anche superiore di qualche decina di euro.

A parte il gran risparmio garantito dalle ultime offerte Amazon di Pasqua, l’altro aspetto interessante della proposta è che il dispositivo sarà pronto a raggiungere il futuro proprietario in una manciata di giorni. In effetti, la consegna è garantita non oltre giovedì 6 aprile. La disponibilità del telefono alle speciali condizioni fin qui evidenziate è legata al numero di esemplari disponibili nei magazzini Amazon. Chi punta a fare un buon affare con l’attuale top di gamma del brand Samsung farebbe bene a non attendere molto. In effetti, il rischio reale è che le unità vadano tutte a ruba anche nel giro di qualche ora.

