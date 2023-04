Negli ultimi mesi sono giunte in Rete molte voci discordanti relative al fatto che verrà effettivamente rilasciato il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Adesso pare che questa notizia sia vera e che Samsung stia realmente pianificando il lancio del device, che arriverà nell’ultimo trimestre del 2023. Potrebbe avere una sorpresa in serbo, una che può o non può rendervi felici. Sappiamo che la serie Samsung Galaxy S23 è stata lanciata all’inizio di quest’anno ed è alimentata dal processore Snapdragon di Qualcomm, ma, con la Fan Edition, il colosso sudcoreano stravolgerà il copione: il Samsung Galaxy S23 FE sarà infatti alimentato dal chip Exynos 2200 in tutti i mercati, compresi gli Stati Uniti.

L’Exynos 2200 compirà quasi due anni quando il Samsung Galaxy S23 FE debutterà, dunque si spera che non vada a causare alcun tipo di problematica già riscontrata a bordo della gamma Galaxy S22. Detto ciò, andiamo a discutere insieme su quelle che sono le altre specifiche del prossimo entry-level di cui siamo a conoscenza. Per iniziare, uno dei più grandi aggiornamenti del flagship killer potrebbe essere una fotocamera posteriore da 50MP con OIS. Il Samsung Galaxy S23 FE sarà disponibile nei tagli di memoria da 128 e 256GB, per lo spazio di archiviazione, e con 6 o 8GB di RAM che accompagneranno lo storage interno. Inoltre, il prossimo dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4500mAh probabilmente con ricarica rapida da 25W.

Infine, pare anche che Samsung stia portando i numeri di modello per la serie Galaxy S FE in linea con ciò che ha già utilizzato per la linea S di punta partendo dallo scorso anno. Il Samsung Galaxy S23 FE avrà il numero di modello SM-S711x, la serie di numeri 7xx è ciò che il produttore utilizza anche per la linea Galaxy Z Flip. Nel frattempo, è possibile che ulteriori dettagli possano cambiare nel momento in cui il nuovo smartphone giungerà sul mercato. Tuttavia, resteremo aggiornati per altre comunicazioni.

