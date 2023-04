Pinguini Tattici Nucleari negli stadi con un tour sold out, l’album Fake News da 17 settimane in classifica Fimi (ancora stabile appena fuori dalla top 10), brani che hanno conquistato le radio e hit impossibili da non cantare. Ma fino a 3 anni fa, i Pinguini Tattici Nucleari erano quella band eternamente emergente, di nicchia, fuori contesto al Festival di Sanremo.

Nel Festival 2020 erano considerati gli outsider che facevano storcere il naso a tutti, dagli addetti ai lavori ai fan del pop puro da alta rotazione in radio. Si presentavano con un pezzo fuori luogo per il palco dell’Ariston, Ringo Starr, una canzone in perfetto stile PTN e molto ballabile, che con l’eleganza festivaliera cozzava.

Alla prima conferenza stampa a Sanremo c’erano una decina di persone, non di più. Pochi erano i media interessati a raccontare la storia di un gruppo musicale di provincia che non era per niente cool ma che forse proprio per quello ha conquistato le masse.

“L’industria e i media ci snobbavano: non eravamo abbastanza cool. Ricordo ancora la conferenza stampa prima del Sanremo di Ringo Starr: c’erano dieci persone”, racconta Riccardo Zanotti in uno speciale per RDS. Le dichiarazioni sono state riportate da Il Messaggero.

Così Riccardo Zanotti ha ricordato alcuni momenti promozionali a Sanremo 2020 ma da quel Sanremo tutto è cambiato. Quel brano, per niente in linea con il Festival, è stato in realtà la rivelazione indiscussa quell’anno al punto da portare la band direttamente sul podio. Ringo Starr si è posizionata al terzo posto, alle spalle di Diodato (vincitore) e Francesco Gabbani ma il pubblico ha premiato loro.

Da lì, il primo tour nei palasport, poi vittima dei posticipi dovuti al covid-19 e un percorso in ascesa, e la rivincita dei Pinguini Tattici Nucleari arriva fino agli stadi. Oggi, i Pinguini Tattici Nucleari non sono solo una realtà nel mondo della musica mainstream, sono anche una delle realtà più apprezzate. I CONCERTI DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI NEGLI STADI NEL 2023