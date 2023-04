Resta con Me 2 ci sarà oppure no? Le risposte potrebbero arrivare già nelle prossime ore con la messa in onda del finale della prima stagione prevista proprio per oggi, 3 aprile, nel prime time di Rai1. Il percorso di Alessandro è giunto al termine ma i fan sperano davvero di poter rivedere i protagonisti della fiction in una seconda stagione ma naturalmente il futuro sarà legato al finale in onda oggi.

Il punto centrale rimane ancora la questione talpa, riuscirà il protagonista interpretato da Francesco Arca a trovare la verità e risolvere il giallo che ha distrutto la sua famiglia? I presupposti per aggiungere nuovi pezzi al puzzle già intricato ci sono già e siamo sicuri che negli ultimi episodi arriveranno molte risposte ma ci sarà spazio per un rinnovo?

Alla luce di quello che è successo e di quello che rivelano le anticipazioni sembra proprio che Resta con Me 2 ci sarà e che la situazione per il protagonista non migliorerà con il finale in onda oggi. Ma cosa succederà nel finale in onda oggi? Le anticipazioni rivelano che il colpo esploso da Diego ha mancato Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove ma il video della scena diventa virale e lui e Paola perdono così la custodia.

Proseguono le ricerche sulla “banda della lancia termica” e si allontana il sospetto iniziale che la talpa fosse Stefano, allora chi sarà? Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo ancora più grosso degli altri ma riescono comunque a svaligiare il caveau del Tribunale. Questa volta però, Alessandro scopre la vera identità della talpa all’interno della Squadra Mobile.

A questo punto ci sarà Resta con Me 2 oppure no? Non ci rimane che attendere una risposta ufficiale da parte della Rai.