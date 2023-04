Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone del marchio Realme ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi indichiamo quest’oggi il bellissimo e potentissimo Realme GT Neo 3, disponibile su Amazon ad un’incredibile sconto del 33%. Il device lo trovate al prezzo di 399,99 euro (invece di 599,99 euro di listino), nel colore Asphalt Black e con configurazione di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, i resi e la consegna sono gratuiti e potrete acquistarlo subito pagandolo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, vediamo insieme quali sono le principale specifiche.

Il Realme GT Neo 3 (2022) presenta un ampio display Super OLED a 10 bit da 6,7 pollici (con risoluzione massima 2412 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento potenziata a 120Hz. Grazie al pannello AMOLED, i contenuti appaiono eccezionalmente nitidi e brillanti. Sotto la scocca troviamo il processore dedicato MediaTek Dimensity 8100 5G a 5nm, dotato di una CPU a 8 core e una GPU Mali-G610 a 6 core, affiancato a 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico, questo straordinario flagship killer presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP con OIS, un super grandangolare 119°e un macro 4cm.

Il Realme GT Neo 3, oggi in super offerta su Amazon, è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di una ricarica SuperDart da 80W, grazie ad essa si può passare dallo 0 al 50% di carica in soli 12 minuti. Come tecnologie di connettività offre: Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC per i pagamenti. Il sistema operativo utilizzato è Android 12. Insomma, un bel gioiellino da portarsi a casa ad un prezzo davvero eccezionale.

