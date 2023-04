Ci sono aspetti della possibile scheda tecnica dei Samsung Galaxy S24 che fino a questo momento non sono stati toccati dai rumors, come nel caso della memoria interna dei vari modelli destinati a far parte di questa famiglia, fino alle voci riguardanti la memoria RAM. Dunque, dopo alcuni raffronti virtuali tra questi device e gli iPhone 15 Pro che toccheremo con mano nello scorcio finale del 2023, come avrete osservato con il nostro articolo di pochi giorni fa, è importante concentrarsi su altri possibili step forse pianificati dal colosso asiatico per il prossimo anno.

Possibili passi in avanti per la memoria per i Samsung Galaxy S24: indiscrezioni anche sulla RAM

Per quale motivo oggi 3 aprile si parla con insistenza di memoria più capiente per gli smartphone che faranno parte della serie Samsung Galaxy S24? Tutto nasce dal tweet di Tarun Vats, che a dirla tutta non ha ancora una grandissima autorevolezza in questo settore, anche se le sue recenti anticipazioni meritano di essere prese in considerazione. I rumors di oggi, come accennato, vertono anche sulla RAM di questi modelli. In particolare, si afferma che i prodotti “base”, ovvero il Samsung Galaxy S24 ed il Galaxy S24 Plus, arriveranno a 12 GB di RAM, mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra addiriturra a 16 GB.

Come se non bastasse, il Samsung Galaxy S24 ed il Galaxy S24+ potrebbero anche avere il doppio della loro memoria interna, arrivando a 256 GB rispetto ai 128 GB della serie Galaxy S23. Voci che, se confermate dai fatti, andrebbero ad evidenziare il profondo impegno profuso dal produttore asiatico per assicurare a questi modelli un valore aggiunto rispetto ai prodotti che stiamo imparando a conoscere nel corso delle ultime settimane qui in Italia.

Basterà per battere la concorrenza degli iPhone 15? Sicuramente no, ma potrebbe essere un buon punto di partenza per i nuovi Samsung Galaxy S24.