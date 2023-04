La morte di Chester Bennington tiene sempre banco, ma a riportare alla memoria il frontman dei Linkin Park morto suicida il 20 luglio 2017 sono anche i complottisti che tutto sanno e nulla dimostrano.

È quanto accade durante una live su TikTok di Tyler Bennington, figlio dell’artista che è il grande assente di oggi. Tyler ha sempre evitato di parlare dei Linkin Park sui suoi profili social, limitandosi piuttosto a parlare di malattie mentali per creare contenuti di divulgazione e sensibilizzazione.

In un’ultima battuta, però, un ut*nt* ha scritto: “Lo sai anche tu. Tuo padre era un eroe per molte persone. A qualcuno non piaceva quanto di buono stava facendo“. Le teorie del complotto sulla morte delle rockstar esistono da quando esistono le rockstar, personaggi certamente influenti per quanto riguarda la musica e le sue generazioni, e per questo dalla morte inaccettabile. Sono tanti gli artisti scomparsi troppo giovani e che per questo sono diventati oggetto di fantasie, anche Freddie Mercury, nonostante fosse ormai nota a tutti la sua malattia.

Kurt Cobain, anche lui, sarebbe stato ucciso da un sicario mandato dalla moglie Courtney Love, ma ciò non è mai stato provato. Ora, anche Chester Bennington sarebbe stato eliminato perché scomodo a qualcuno. Alcuni esperti, infatti, sostengono che la prima parola pronunciata dai complottisti non sia “mamma” né “papà”, bensì “sveglia”, “scomodo” e “risveglio”. Per questo Tyler, probabilmente esasperato da certe esternazioni, ha detto:

“Queste sono esattamente le stron*ate che non voglio trattare sulla mia pagina. Bloccherò questa persona. Sono solo un ragazzo e commentare in questo modo un mio post o quello di chiunque altro è inappropriato. Non c’è alcuna evidenza a supporto di teorie del genere. Si tratta solo di tentativi velati di fare del sensazionalismo e rendere una grande storia da raccontare quella che, in realtà, è una vera tragedia. Fatti una vita”.

Com’è ben noto, il complottismo nasce dalla necessità di semplificare alcune verità o dalla frustrazione del non poter accettare un evento. In questo caso, per molti il suicidio di Chester Bennington è inaccettabile, per questo preferiscono parlare di complotto contro il frontman dei Linkin Park anziché metabolizzare la realtà dei fatti. Il mondo del complottisti e il mondo reale, come ben si sa, si trovano agli antipodi.

Chi fa queste cose sottovaluta, o ignora del tutto, le conseguenze di tale atteggiamento sui familiari. Per questo Tyler tuona:

“Non tollererò questo comportamento nei confronti miei, della mia famiglia o dei fan. Mi addolora sapere che ci sono ancora delle persone nel mondo che prestano ascolto a queste calunnie in cerca di attenzione”.

Bloccati e anestetizzati dal loro bias di conferma e dalle loro risate isteriche sui social, i complottisti non capiranno nemmeno questa volta. Fino a nuove istruzioni dai loro guru, e chi conosce il sassarese traduca la parola “guru”.

