I concerti dei Maneskin sono la Woodstock delle nuove generazioni, uno spettacolo rock, un porno a cielo aperto o una bruttezza che incontra un muro tra boomer e generazione Z? Buttarla sul retaggio generazionale è ormai una roba consumata, e da quando il David capitolino e i suoi sodali hanno sfondato il muro dei talent per approdare a Sanremo e all’Eurovision e svettare in cima al mondo, la fanbase dei “chiaro di Luna” è piuttosto una tifoseria pronta a dire “invidia” a chiunque si permetta di contestare.

Non vogliamo immaginare, infatti, cosa accadrà su Twitter in queste prime ore di arrivo dell’hashtag #worstconcert (il peggior concerto). Gli utenti si sfidano per elencare il primo concerto, l’ultimo, il migliore, il più sorprendente e via e via. Anche il peggiore. C’è chi ha avuto il coraggio di inserire il nome dei Maneskin nella categoria worst concert. Perché sì, criticare i Maneskin sui social richiede coraggio e un buon ombrello per ripararsi dalle schiume dei tifosi inferociti.

Probabilmente sul palco montato per i tour non c’è un cameraman Rai pronto ad inquadrare il lato B di Victoria De Angelis né il suo amplesso simulato sul riff dello special di Zitti E Buoni, quindi si potrebbe pensare che i vari “f**k Putin” del compagno di Giorgia Soleri, i sex toy appesi al collo e gli stage diving non aggiungano granché a un repertorio musicale che polarizza ferocemente il pubblico e non lascia spazio a sfumature.

Chi dice che il concerto dei Maneskin è tra i peggiori si giustifica: “Ero tra i posti a sedere in alto“, perché probabilmente immagina l’orda di legionari pronta a sfondare foreste teutoniche. Del resto la serie TV Sciame/Sworm insegna anche questo: la tossicità che può infettare l’amore per un artista.

C’è anche chi nella stessa categoria inserisce il concerto di Alessandra Amoroso, e anche in questo caso dobbiamo parlare di coraggio, per gli stessi motivi.

