E alla fine anche gli Usa avranno la sua Doc Nelle tue Mani. Non ci saranno Luca Argentero e Matilde Gioli ma siamo sicuri che il successo non mancherà e Fox lo sa bene visto che ha deciso di ordinare il remake americano della nostra fiction occupando così il posto che fu di The Resident, serie ormai in dirittura di arrivo.

Secondo Deadline, Fox ha ordinato un adattamento statunitense della popolare serie italiana Doc – Nelle tue Mani per la stagione 2023-24. La particolarità della versione americana sarà la protagonista. Sì, avete letto bene, in corsia non ci sarà un Doc in stile Luca Argentero bensì una dottoressa, tale Amy Elias, brillante capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis.

La sua vita cambia quando una lesione cerebrale cancella gli ultimi otto anni della sua vita e a quel punto deve fare affidamento sulla figlia diciassettenne estranea e su una manciata di amici devoti per navigare in un mondo sconosciuto. Il progetto proviene dalla sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner Barbie Kligman, dai produttori esecutivi Hank Steinberg e Erwin Stoff di 3 Arts.

L’ordine della serie per Doc segue il rinnovo della seconda stagione della scorsa settimana dei drammi delle matricole della rete Accused e Alert: Missing Persons Unit, entrambi coproduzioni di Sony Pictures Television e Fox Entertainment Studios. Per quel che riguarda Doc Nelle tue Mani, invece, la fiction italiana tornerà a fine anno con i nuovi episodi della terza stagione le cui riprese inizieranno il prossimo mese di maggio.