Beef – Lo scontro è una delle novità più attese di Netflix in questa primavera. La serie TV sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire da giovedì 6 aprile.

La casa di produzione è la A24, la stessa di Euphoria, che mira a bissare con la serie il successo cinematografico riscosso con Everything Everywhere All at Once, film dei fratelli Daniels, indiscusso trionfatore agli Oscar, con ben sette statuette.

Strutturata in 10 episodi, Beef – Lo scontro è una dark comedy creata da Lee Sung Jin, che ha come protagonista assoluta la rabbia, rappresentata sullo schermo da due interpreti d’eccellenza, Steven Yeun (Glenn Rhee In The Walking Dead) e Ali Wong (apprezzata stand upper nominata all’Emmy Award per Ali Wong: Don Wong, tra i volti principali di American Housewife).

Beef – Lo scontro, proiettato in anteprima al festival South by Southwest ha riscosso successo unanime di pubblico e critica ottenendo un 100% come punteggio su Rotten Tomatoes.

Trama di Beef – Lo scontro

La storia inizia con un incidente d’auto sfiorato tra due sconosciuti. Danny è un muratore in piena crisi economica. Amy un’imprenditrice insoddisfatta della sua vita. Entrambi i protagonisti sono americani di origine coreana. Durante il quasi scontro, il primo esagera col clacson, la seconda mostra il dito medio. Una scena all’ordine del giorno, che può verificarsi quotidianamente in una qualsiasi caotica metropoli, degenera una faida tra i due protagonisti che da lì in poi inizieranno a scambiarsi vendette e contro vendette in un’escalation di frustrazione e ossessione dell’uno nei confronti dell’altra.

Lo scontro porterà i due protagonisti a scavare in fondo alla loro psiche, risvegliando i loro istinti più nascosti e perversi col solo scopo di avere la meglio sull’avversario.

Continua a leggere Optimagazine