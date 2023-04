Esiste più di un’alternativa a ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI bloccato in Italia nelle scorse ore dal Garante della Privacy. A chi non può davvero fare a meno di un’interlocutore quasi umano alle proprie domande e quesiti di ogni genere online, va detto che ci sono strumenti molto simili già in uso o in via di sviluppo. In quest’ottica, è giusto sottolineare la nuova portata rivoluzionaria di Bing di Microsoft e di Bard di Google.

Bing AI

La nuova soluzione Microsoft via motore Bing è l’alternativa a ChatGPT più prossima. L’evoluzione del motore di ricerca Microsoft nasce dopo un investimento di miliardi proprio sull’intelligenza artificiale e la partnership con OpenAI ha consentito di integrare proprio il chatbot all’interno della soluzione del passato più tradizionale. Testando le nuove funzionalità, si ha l’impressione di ricreare un dialogo con una persona, piuttosto che con un bot appunto e il servizio offerto è destinato ad evolversi nell’immediato futuro. Per gli italiani dunque, soprattutto in questo momento di blocco effettivo di ChatGPT, potrebbe davvero essere utile ricorrere alla soluzione di Microsoft.

Google Bard

Google Bard è la risposta ufficiale di Mountain View a ChatGPT. Nella corsa ai chatbot che sfruttano l’intelligenza artificiale, Big G ha accumulato di certo un gran ritardo e attualmente è anche accusata di aver copiato la concorrenza con la sua tecnologia Lamda. La proposta è decisamente in fase sperimentale ancora ma si preannuncia davvero rivoluzionaria, considerando che poi sarà integrata nel motore di ricerca più utilizzato al mondo. I tempi necessari per i test potrebbero ancora durare non poco e c’è da chiarire un aspetto essenziale per l’Italia. L’esperienza è del tutto inibita nel nostro paese e non è disponibile neanche un programma sperimentale all’interno dei nostri confini. Insomma, ci toccherà aspettare ancora un po’ questa alternativa a ChatGPT (pure promettente).

Continua a leggere su optimagazine.com