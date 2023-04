Rai1 chiude la pratica Resta con Me. Dopo settimane di ottimi ascolti, la fiction con Francesco Arca torna in onda nel prime time della prima rete Rai proprio con gli ultimi episodi sia oggi, 2 aprile, che domani, lunedì 3. Rai1 si appresta a chiudere in fretta questa prima stagione della serie per evitare proprio di ritrovarsi il fine settimana di Pasqua in onda.

Questo vuol dire che gli ultimi due appuntamenti con la fiction Resta con Me andranno in onda oggi e domani regalando al pubblico le risposte ad alcune delle domande ancora in sospeso sia sul caso al centro della serie che su tutti gli intrecci subordinati. Le anticipazioni degli ultimi episodi di Resta con Me rivelano che al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda per investire Ausiello, all’interno del quale la scientifica trova l’ugello di una bombola da sub.

Proprio per questo il protagonista, interpretato da Francesco Arca, si convince che il prossimo colpo avrà a che fare con l’acqua, ma nessuno è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile obiettivo. Intanto, Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce e così Diego parte alla sua ricerca. Mentre Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata, suo figlio si imbatte in Tarek deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato, Diego lo affronta con una pistola. Vorrebbe solo spaventarlo, ma inavvertitamente fa partire un colpo.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Alessandro ha un'intuizione per anticipare il prossimo colpo della banda ma nessuno è disposto ad aiutarlo.



Questa sera, la penultima puntata di "Resta con me", in prima serata su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay

#RestaConMe — Carlo Degli Esposti (@carlopalomar) April 2, 2023

Nelle puntate di lunedì 3 aprile di Resta con Me, si scoprirà che il colpo esploso da Diego ha mancato Tarek e così Alessandro corre subito in suo aiuto facendo sparire le prove fino a che non si scopre che qualcuno ha ripreso la scena. Il video diventa virale e Alessandro e Paola perdono la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. Alessandro continua a indagare e intuisce che la banda sta preparando un colpo ancora più grosso degli altri ma, durante l’operazione che li avrebbe smascherati, riescono comunque a svaligiare il caveau del Tribunale, riuscirà il protagonista a trovare la talpa prima che sia troppo tardi?