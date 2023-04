Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 nella prima serata di domenica: stasera 2 aprile su Rai2 ci sono i nuovi episodi.

NCIS Los Angeles era in pausa per alcune settimane. Di seguito vediamo le anticipazioni per entrambe le serie tv.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×12 di NCIS Los Angeles, dal titolo Una questione d’onore. Ecco la sinossi:

Il tenente della Marina Zahra Mahmad, di origine afgana, sparisce misteriosamente. La donna ha accesso a una nuova tecnologia anti-rilevamento per i sottomarini nucleari ed è stata coinvolta in una operazione di ricognizione top secret. La squadra scopre che Zahra è stata rapita e in un primo tempo teme che possano esserle estorte informazioni segrete in suo possesso. Ma un colloquio con i suoi genitori fa balenare l’idea che dietro al rapimento ci siano motivi familiari.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×12 di Blue Bloods intitolato Buone azioni:

Mickey Patrick (la guest star Tom Cavanagh) torna chiedere aiuto a Danny che non riesce a dire di no al suo vecchio amico che si è messo di nuovo nei guai. Indagando su un furto in un cantiere, Jamie scopre che il ladro è Gustavo Abreu, un poliziotto venezuelano che durante una visita a New York lo aveva impressionato favorevolmente. Una donna confessa a Frank di aver ucciso il marito violento. Frank prende a cuore il caso e scopre che le richieste di aiuto della donna erano state ripetutamente ignorate dalla polizia. Anthony chiede a Erin di fare un appostamento insieme a lui per farle capire che la carriera da procuratore Distrettuale, a cui lei mira, forse non la renderebbe felice come il lavoro che svolge ora.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 dovrebbero tornare in onda domenica 9 aprile, ma dato che cade nella giornata di Pasqua, è probabile che la messa in onda venga rinviata al 16 aprile.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

