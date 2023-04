Ne avevamo già avuto un’avvisaglia nei giorni scorsi e ora il mega aggiornamento Samsung Galaxy S23 che include una piccola grande rivoluzione per le fotocamere delle ammiraglie è appena partito. Stiamo parlando di un pacchetto software essenziale e corposo, in grado di cambiare l’esperienza con i telefoni di punta.

Il firmware protagonista di queste ore è siglato come S91xNKSU1AWC8 ed è in prima distribuzione n Corea del Sud. Si tratta di un pacchetto sostanzialmente identico a quello rilasciato negli ultimi giorni di marzo nello stesso paese, ma con la sostanziale differenza dell’integrazione della patch di sicurezza di aprile rispetto a quella del mese che ci siamo appena lasciati alle spalle. Già si era detto che, nel giro di pochissimo, un nuovo update avrebbe fatto la sua comparsa con lo stesso obiettivo di migliorare la resa dellla fotocamera, ma adeguato con gli ultimi fix delle vulnerabilità scovate più di recente. Solo quest’ultimo pacchetto è destinato alla sua repentina distribuzione in tutti i paesi del mondo, dunque non molto tardi anche in Italia.

Quali aspetti migliorano con il nuovo aggiornamento Samsung Galaxy S23 di aprile? In quasi 1 GB di firmware, i benefit sono tantissimi. Come prima cosa, l’algoritmo di messa a fuoco automatica è stato modificato per un godere di maggiore nitidezza negli scatti ed evitare lo sfarfallio durante l’acquisizione di video in situazioni di scarsa illuminazione. Con l’ultimo pacchetto è stato risolto un bug per il quale a volte appariva una linea verde sul lato sinistro degli scatti ma è stata soprattutto migliorata la stabilizzazione video ed è stato risolto un bug per colpa del quale il riconoscimento facciale non funzionava in determinate situazioni. Insomma, con tutti i plus brevemente descritti, l’update risulta essere raccomandato ad ogni possessore di uno dei top di gamma di questo 2023 per un’esperienza davvero rinnovata per i propri scatti e video.

Continua a leggere su optimagazine.com