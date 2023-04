Una selezione di immagini di buona Domenica delle Palme è a disposizione di chiunque voglia ricorrervi per l’invio di auguri specifici via WhatsApp, altro servizio di messaggistica o anche social network. La festività cristiana di domenica 2 aprile (sempre carica di molti significati) da il via alle celebrazioni della settimana santa di Pasqua ed è per questo che la ricorrenza non può passare inosservata quest’anno, come d’altronde sempre, per veri fedeli (praticanti e non solo).

La Domenica delle Palme ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, a soli pochi giorni dalla sua stessa crocifissione. L’ingresso nella città santa avvenne appunto tra ali di folla che brandiva rami di palma per rendere omaggio al figlio di DIo. Non è un caso dunque che, tra i simboli assoluti della festività, ci siano le palme appunto ma anche e soprattutto i ramoscelli di ulivo, e pure la colomba bianca che è portatrice di pace, ancor di più in questo momento storico caratterizzato dalla guerra nel cuore dell’Europa. La ricorrenza è osservata da cattolici, ma anche da ortodossi e alcune Chiese protestanti ed è per questo che è abbastanza diffusa in tutto il mondo.

Fare ricorso ad ognuna delle immagini di buona Domenica delle Palme presenti al termine di questo approfondimento sarà semplicissimo. Volendo condividere una foto direttamente all’interno di una chat WharsApp singola e di gruppo, la soluzione prescelta andrà selezionata e dunque inoltrata attraverso il servizio di messaggistica, via comando dedicato. L’operazione potrà essere effettuata anche per pubblicare una o più alternative proposte all’interno di Facebook o altro social network. Come già riferito, i lettori di OM troveranno nella galleria sottostante la rappresentazione grafica di ulivi, palme e colombe bianche. Allo stesso modo, ad alcune immagini si accompagneranno i tradizionali messaggi di pace e serenità rivolti ai propri interlocutori.

